Bekanntheit erlangte er schon in den 90er Jahren als David Healy in der Sitcom "Roseanne". In die Rolle schlüpfte er Jahre später erneut für das Serien-Revival und das Spin-off "Die Conners" - allerdings blieb es bei Gastauftritten. Nach dem Ende der erfolgreichen Nerd-Serie "The Big Bang Theory" ist es ruhig um den Serienstar geworden.

Das TV-Publikum kennt Johnny Galecki (50) vor allem als Leonard Hofstadter aus "The Big Bang Theory" . Von 2007 bis 2019 mimte er den liebenswerten, aber schüchternen Nerd, der im Umgang mit seinem sonderbaren Mitbewohner Sheldon Cooper (Jim Parsons, 52) immer wieder Nerven aus Drahtseile bewies. Am 30. April feiert der Schauspieler seinen 50. Geburtstag .

Zu diesem Zeitpunkt hatte er seine Schauspielkarriere bereits begonnen. Am Set hatte er Einzelunterricht in einem Trailer gehabt. Doch mit öffentlichen Schulen sei er nicht zurecht gekommen. In einem vollen Klassenzimmer sei auch nicht aufgefallen, wenn er aus dem Matheunterricht floh und sich 45 Minuten auf der Toilette versteckte.

Zwölf Jahre spielte Galecki die Rolle des Physikers Dr. Leonard Hofstadter, Absolvent des renommierten Elite-College Princeton. Die akademische Laufbahn des Schauspielers war um einiges kürzer. "Ich habe die Schule in der achten Klasse abgebrochen", verriet er 2009 im Interview mit "Time Out Chicago" . "Ich dachte einfach, das ist nichts für mich."

Das bereut Johnny Galecki bis heute

Zu dieser Zeit hat Galecki auch seine erste größere Rolle an Land gezogen: 1989 war er in "Schöne Bescherung" zu sehen. Die Komödie mit Chevy Chase (81) hat sich inzwischen zu einem echten Weihnachtsklassiker entwickelt. Der Film handelt von Familienoberhaupt Clark Griswold (Chase), der seiner Familie ein großes traditionelles Weihnachtsfest bescheren will - ein Vorhaben, bei dem jede Menge schiefläuft. Galecki spielte Chases Filmsohn Rusty Griswold. Der hätte damals nicht zu träumen gewagt, in einem großen Studiofilm mitzuwirken. "Zu dieser Zeit sprach ich in Chicago für Industriefilme und regionale Theater vor, und ich war glücklich damit", erzählte er 2020 in einem Interview mit dem "Rolling Stone". Trotzdem schickte er ein Tape von sich ein und wurde tatsächlich von Chicago nach Los Angeles geflogen. Chase habe ihm persönlich gesagt, dass er die Rolle habe. Für den Kinderschauspieler wurde ein Traum wahr.

Dennoch gibt es eine Sache, die der Serienstar rückblickend bereut. Er hatte die Chance auf eine Vater-Sohn-Szene mit Chevy Chase verschmäht. Eine zuvor gestrichene Szene wäre dafür umgeschrieben worden. Doch Galecki sah keinen Sinn darin, da die Szene bereits aus dem Drehbuch entfernt war. "Ich habe mir also das ausgeredet, was eine ikonische Szene mit Chevy Chase hätte werden können", so Galecki. Nun sehe er es als Fehler an. "Ich könnte mir dafür immer noch jeden Tag in den Hintern beißen."