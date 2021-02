Johnny Galecki reagiert auf Kaley Cuocos Valentinstagsposting

"Was für ein langweiliges Leben"

Anlässlich des Valentinstags postete Kaley Cuoco auf ihrem Insta-Account eine rührende Nachricht an ihren Ehemann Karl Cook. "Alles Gute zu fünf gemeinsamen Jahren an die verrückteste Person, die ich kenne. Ich erinnere mich nicht an einen Moment, bevor du in mein Leben getreten bist. Was für ein langweiliges Leben das gewesen sein muss", lautet die Caption zum Bild der beiden.

Offenbar fühlte sich Cuocos Ex-Freund durch die Liebesbotschaft irritiert und reagierte prompt auf ihre Worte. Mit einem simplen "Ähm" versuchte Johnny Galecki wohl, Kaley Cuoco an ihre gemeinsame Zeit als Paar zu erinnern. Cuoco nahm den Kommentar mit Humor und antwortet ebenso knapp: "LOL".

Kaley Cuoco und Springreiter Karl Cook haben sich 2016 kennengelernt, ein Jahr später verlobten sich die beiden, 2018 folgte die Hochzeit. Die Schauspielerin war zuvor mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting verheiratet.