Jonathan Majors (36) steht kurz vor seiner Rückkehr auf die große Leinwand. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, arbeitet der Schauspieler derzeit in South Carolina an einem noch geheimen Actionfilm der Produktionsfirmen Daily Wire und Bonfire Legend. Regisseur ist Kyle Rankin (53), der auch das Drehbuch verfasst hat. Zu den Produzenten gehört der konservative Podcaster Ben Shapiro (42). Titel, Handlung und Besetzung werden bislang unter Verschluss gehalten, doch das Projekt soll sich stilistisch an Actionklassiker wie "Red Dawn" und "Toy Soldiers" orientieren. Diese Filme handelten von einer Gruppe Jugendlicher, die sich zusammenschlossen, um gemeinsam gegen ihre Gegner zu kämpfen.

Neue Heimat für "gecancelte" Schauspieler Die Produktionsfirmen The Daily Wire und Bonfire Legend haben sich einen Namen damit gemacht, Schauspielern, die in Hollywood in Ungnade gefallen sind, neue Chancen zu bieten. So erhielten unter anderem Armie Hammer (39) und Gina Carano (43) Rollen in ihren Projekten. Hammer wurde nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Hollywood ausgeschlossen, während Carano Anfang 2021 von Disney aus der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" entlassen wurde, nachdem sie in sozialen Netzwerken umstrittene und als beleidigend geltende Äußerungen geteilt hatte.

Aufstieg und Fall von Majors Majors gelang der Durchbruch mit Rollen in Filmen wie "The Last Black Man in San Francisco" und "Creed III". Im Marvel-Universum verkörperte er den Superschurken Kang. Doch nach seiner Verurteilung wegen Körperverletzung an seiner Ex-Partnerin im Jahr 2023 wurde er von zahlreichen Projekten entlassen. Auch Disney trennte sich von dem Schauspieler. Seitdem bemüht sich der 36-Jährige um ein Comeback und wird demnächst auch im Rachethriller "Merciless" in der Hauptrolle zu sehen sein.