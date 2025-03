Jonathan Majors (35) und Meagan Good (43) haben angeblich bereits geheiratet. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Auch "Entertainment Tonight" will von der Hochzeit der beiden Schauspieler erfahren haben. Das Paar soll heimlich in einer "kleinen privaten Zeremonie in seinem Haus in L.A." geheiratet haben, so eine Quelle. Der Insider behauptete, dass Majors' Mutter die beiden getraut habe und die Mutter von Good Trauzeugin war. Weitere Gäste waren angeblich nicht anwesend.

Verlobung im November 2024 Die beiden Schauspieler hatten ihre Verlobung im November 2024 öffentlich gemacht, zwei Jahre nach ihrem ersten Kennenlernen. Bei einer Gala präsentierte Good ihren Verlobungsring auf dem roten Teppich. "Wir fühlen uns großartig", sagte sie damals gegenüber "People". Majors fügte hinzu: "Es ist eine Zeit der Freude." Das Paar hat eine schwierige Zeit hinter sich. Der ehemalige Marvel-Star Majors wurde von Good in seinem langwierigen Rechtsstreit unterstützt. Im März 2023 wurde der 35-Jährige in New York City nach einem Streit mit seiner damaligen Freundin Grace Jabbari festgenommen und später angeklagt.

Verurteilung und Karriereknick Wenige Wochen darauf kamen erste Gerüchte über eine Beziehung mit Good auf, die ihm schließlich während seines Prozesses wegen Körperverletzung beistand. Ende 2023 wurde er von einem Gericht schuldig gesprochen und im April 2024 zu Therapie-Behandlungen über einen Zeitraum von 52 Wochen verurteilt. Um eine Gefängnisstrafe kam er damit zwar herum, dafür hatten sich im Zuge des Schuldspruchs umgehend die Marvel Studios von ihm getrennt. Für Majors war dies ein gigantischer Karriere-Knick: Eigentlich war seine Figur Kang in der Serie "Loki" und dem Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" gerade als großer neuer Hauptgegner in den beiden anstehenden "Avengers"-Filmen aufgebaut worden.