Binnen kürzester Zeit ist US-Schauspieler Jonathan Majors (34) vom gefragten Star zur Persona non grata in Hollywood geworden. Der Star, der eigentlich zum großen neuen Gegenspieler der Avengers werden sollte, ist seit seines Schuldspruchs wegen Belästigung und Körperverletzung aus dem Marvel-Universum geschmissen worden. Nun vermeldet die US-Branchenseite "Variety", dass Majors eine weitere große Rolle verloren hat, für die er fest vorgesehen war: Er sollte in einem Biopic mit dem Arbeitstitel "48 Hours in Vegas" den schrillen Ex-Basketballer Dennis Rodman (62) darstellen.

Mehr noch: Das Medienunternehmen Lionsgate habe demnach gänzlich Abstand von dem Projekt genommen und es zurück an die Produzenten gegeben, heißt es weiter. Offenbar planen diese aber weiterhin, den Film umzusetzen. "48 Hours in Vegas" soll das Leben des exzentrischen Ex-Spielers der Chicago Bulls beleuchten und dabei die wahre Geschichte über seinen Trip nach Las Vegas während der NBA-Finals 1998 nacherzählen. Wer nun anstelle von Majors in die Hauptrolle schlüpfen soll, ist noch nicht bekanntgegeben worden.