Die vergangenen Monate war Jonathan Majors, der in "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" sowie "Loki" den Bösewicht Kang darstellte, ein Fixpunkt in den Schlagzeilen – aber leider nicht aus positiven Gründen: Der 34-Jährige wurde von seiner (mittlerweile) Ex-Freundin Grace Jabbari wegen fahrlässiger Körperverletzung und Belästigung angeklagt und vom Gericht Mitte Dezember schließlich auch schuldig gesprochen. Anfang Februar folgt die Verkündigung des Strafmaßes, dem Schauspieler drohen bis zu einem Jahr Haft.

Doch schon jetzt bricht Majors sein Schweigen. In einem Interview mit "Good Morning America", das am 8. Jänner ausgestrahlt wurde, sprach er erstmals öffentlich über seine Verurteilung und die Kündigung seitens Marvels, die umgehend nach dem Gerichtsurteil erfolgte. Wir fassen für euch die wichtigsten Statements zusammen.