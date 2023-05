Warum muss sich Jonathan Majors vor Gericht verantworten?

Dem aus Filmen wie "Creed III" und "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" bekannten Schauspieler wird übereinstimmenden US-Berichten zufolge vorgerworfen, in der Nacht zum 25. März 2023 angeblich eine Frau in seiner Begleitung angegriffen zu haben. In einem Statement der New Yorker Polizei hieß, dass die Frau nach einem Übergriff mit "leichten Verletzungen an ihrem Kopf und Nacken" in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Dies führte demnach zunächst zu einer zeitweiligen Verhaftung von Majors und zu einem Gerichtsprozess, der vor wenigen Tagen, am 9. Mai, begonnen hat. Seine Verteidigung plädierte erwartungsgemäß auf unschuldig und bezeichnete die Vorwürfe der Frau als "klare Lügen".