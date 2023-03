Kaum ein anderer Schauspieler legt derzeit so einen steilen Karrieresprung hin wie Jonathan Majors. Mit "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" und "Creed 3" ist er derzeit gleich in zwei Blockbustern im Kino zu sehen. In beiden Filmen spielt er die Bösewichte, wobei er auch in diese Rollen zahlreiche Nuancen miteinbringt.

Als Kang macht er das Marvel-Universum unsicher und rottet dabei ohne mit der Wimper zu zucken tausende Menschen aus – was natürlich an Thanos erinnert, in dessen Fußstapfen Kang aka Majors somit tritt. In "Creed 3" spielt er den Boxer Damien Anderson, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und nun seine Profikarriere starten möchte. Auch wenn er zum Kontrahenten von Creed wird, bleibt er stets einer der großen Sympathieträger des Films.