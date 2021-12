Ex-Kinderstar Jonshel Alexander starb an Schuss-Verletzung

Als 12-Jährige spielte sie in dem mehrfach Oscar-nominierten Film "Beasts of the Southern Wild" an der Seite der noch jüngeren Quvenzhané Wallis. Nun wurde der ehemalige Kinder-Star mit 22 Jahren zum Opfer eines tragischen Vorfalles.

Laut Polizei-Berichten war die junge Frau am 27. November gemeinsam mit ihrem Freund in New Orleans auf einer abendlichen Auto-Tour unterwegs, als ein Unbekannter gegen 21 Uhr mit einer Waffe mehrere Schüsse auf die beiden abgab.