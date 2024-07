Am 1. August startet Josh Hartnetts (46) neuer Film "Trap" von "The Sixth Sense"-Regisseur M. Night Shyamalan (53) in den Kinos. Der Schauspieler ist wieder zurück im Rampenlicht, 2023 war er bereits im preisgekrönten Streifen "Oppenheimer" auf der Leinwand zu sehen. "The Guardian" erzählte er jetzt, warum er Hollywood lange Zeit den Rücken gekehrt hatte. "Die Aufmerksamkeit der Leute mir gegenüber war damals grenzwertig ungesund", erklärte er der britischen Zeitung.

Mit damals meint Josh Hartnett die Zeit um die Jahrtausendwende. Durch Rollen in "Pearl Harbor" oder "40 Tage und 40 Nächte" war er einer der erfolgreichsten Jungstars. Doch dann zog er sich zurück. Er lehnte Angebote als Superman und Batman ab. Stattdessen widmete er sich dem Familienleben. Mit Ehefrau Tamsin Egerton (35) und den mittlerweile vier gemeinsamen Kindern lebt der US-Amerikaner auf dem Land in Egertons englischer Heimat.