Besetzung von "Trap"

M. Night Shyamalan ist als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent maßgeblich an dem Thriller beteiligt. Josh Hartnett wird darin die Hauptrolle des psychopathischen Serienkillers spielen. Der Schauspieler feiert in Hollywood gerade ein Comeback sondergleichen. Zuerst faszinierte er in einer außerordentlichen Folge von "Black Mirror", dann war er an der Seite von Cillian Murphy in dem Oscar-Hit "Oppenheimer" zu sehen und nun hat er sich die Hauptrolle in einem der wahrscheinlichen Film-Highlights 2024 ergattert.

Diese Schauspieler:innen sind in "Trap" zu sehen: