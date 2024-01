Die Roten Schleifen sind Judy Winter gerade ausgegangen. "Momentan habe ich keine zum Tragen mehr, ich muss mir welche holen", sagt die Schauspielerin in einem Berliner Café. Seit Jahrzehnten ist die Künstlerin aktiv in der Aids-Hilfe und ist oft mit dem Symbol an ihrer Kleidung zu sehen, das für Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken steht. Sie sagt, das Engagement sei eine Lebensaufgabe für sie. Am Donnerstag, 4. Jänner, wird Winter 80 Jahre alt.

Die Wahl-Berlinerin, die 1944 als Beate Richard in Friedland im damaligen Oberschlesien (heute Korfantów in Polen) geboren wurde, hat oft komplexe Frauenrollen in der Theater- und Fernsehlandschaft gespielt. Mehr als 600 Mal stand sie zwischen 1998 bis 2018 als Marlene Dietrich im Theaterstück "Marlene" am Berliner Renaissance Theater auf der Bühne. Sie leiht als Synchronsprecherin auch Weltstars wie Jane Fonda und Shirley MacLaine ihre Stimme.