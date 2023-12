Das turbulente Jahr 2023 dürfte Til Schweiger (60) noch ein paar zusätzliche Furchen in sein imposantes Charaktergesicht gemeißelt haben. Dennoch gab er kürzlich an, auch nach den zahlreichen Schlagzeilen um sein Fehlverhalten an Filmsets und seiner "Alkoholbeichte" vollauf mit sich im Reinen zu sein.

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte er dazu: "Ich bin mit mir schon immer im Reinen gewesen. Auch, wenn ich mal Scheiße gebaut habe. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, dass es okay ist, Fehler zu machen." Wichtig sei dabei nur, dass man für seine Fehler geradestehe, sich entschuldige und die Fehler nicht anderen in die Schuhe schiebe.

Am 19. Dezember feiert Deutschlands erfolgreichster Schauspieler und Filmemacher seinen 60. Geburtstag.