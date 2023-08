"Benjamin Blümchen"-Stimme Jürgen Kluckert ist gestorben

Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Jürgen Kluckert (1943 - 2023) ist tot. Besonders bekannt war er für seine Stimme in den "Benjamin Blümchen"-Hörspielen und als Mr. Krabs in der Fernsehserie "SpongeBob Schwammkopf". Er wurde 79 Jahre alt und lebte Medienberichten zufolge zuletzt in Potsdam.