Darren Kent ist tot: "Game of Thrones"-Darsteller wurde 36

Der britische Schauspieler Darren Kent ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Das teilte seine Agentur am 15. August über Instagram mit. In dem Statement heißt es: "In tiefer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser lieber Freund und Kunde Darren Kent am Freitag friedlich verstorben ist. Seine Eltern und sein bester Freund waren an seiner Seite. Unsere Gedanken und unsere Liebe sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie."