Jürgen Prochnow ist 80: Mit dem "Boot" nach Hollywood

Es ging unter Wasser los, mit dem düsteren "Ping", dem Peilgeräusch eines U-Boots. Wer es damals im Kino oder im Fernsehen gesehen hat, wird es nicht vergessen haben: "Das Boot" von Wolfgang Petersen war 1985 eine Sensation. Mehr als 20 Millionen Menschen bangten mit der Besatzung eines deutschen U-Boots im Zweiten Weltkrieg. Für einen Schauspieler war es die Rolle seines Lebens: Jürgen Prochnow. Am 10. Juni wird er 80 Jahre alt.

Er war der "Kaleu", der Kapitänleutnant mit dem stechend-klaren Blick. Prochnow konnte dank des Welterfolgs von "Das Boot" eine Karriere in Hollywood machen, wie sie nur ganz wenigen Deutschen gelungen ist.

Seine Liste von Rollen in Theaterstücken und Filmen ist lang und facettenreich: vom Hunnenkönig Etzel bei den Wormser Festspielen bis zum Geliebten von Madonna in "Body of Evidence", von "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" bis "Der englische Patient". Kürzlich spielte er im Roadmovie "Der Alte und die Nervensäge" mit, bei den Hofer Filmtagen war er in "Eine Handvoll Wasser" zu sehen.