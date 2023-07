Julia Gschnitzer ist tot: Grande Dame, Bühnenstar, "Frau Vejvoda"

Ab 1959 arbeitete Gschnitzer an verschiedenen Theatern in Wien. Am Volkstheater verkörperte sie unter anderem Frau Flamm in Gerhard Hauptmanns "Rose Bernd" (1979/80), Marthe Rull in Kleists "Zerbrochenem Krug" (1980/81), Kate Keller in Arthur Millers "Alle meine Söhne" (1981/82), Trine in Karl Schönherrs "Erde" (1981/82) oder Regina Grothum in "Der Aufstieg der Regina G." (1996/97 in den Außenbezirken) von Friedrich Ch. Zauner. Am Tiroler Landestheater brillierte sie 2000 im weiblichen Trio infernale "Wetterleuchten" von Daniel Call.

Immer wieder spielte Gschnitzer in Salzburg, vorwiegend als regelmäßiger Gast am Landestheater. Große Rollen waren unter anderem Mrs. Peachum in der "Dreigroschenoper" (1987/88), Maria in Turrinis "Josef und Maria" (1991/92), die Mutter in "Mutters Courage" (1995/96) von George Tabori, Frau Wurm in Werner Schwabs "Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos", die Großmutter in Horvaths "Geschichten aus dem Wiener Wald" (2000) und die Mutter in Thomas Bernhards "Am Ziel" (2002).