Alan Arkin ist tot: Oscarpreisträger starb mit 89

Oscar für "Little Miss Sunshine"

Arkin war in seiner langen Karriere ganze viermal für einen Oscar nominiert. Im Jahr 2007 gewann er die Trophäe als "Bester Nebendarsteller" für sein Spiel in der Independent-Komödie "Little Miss Sunshine" (2006). Auch in weiteren bekannten Filmen wie "Argo" (2012), "Glengarry Glen Ross" (1992), "Edward mit den Scherenhänden" (1990) oder "Catch-22" (1970) wirkte er mit.

Seine lange und erfolgreiche Schauspielkarriere hatte Arkin, der 1934 im New Yorker Stadtteil Brooklyn das Licht der Welt erblickte, zunächst am Theater begonnen. Sein Broadway-Debüt gab er im Jahr 1961. Bereits 1963 wurde er mit dem renommierten Tony-Award ausgezeichnet. Auch in Serienrollen war Arkin zu sehen. So spielte er etwa zuletzt in "The Kominsky Method" (2018-2021) an der Seite von Altstar Michael Douglas (78). Für die Darstellung von Norman Newlander in der Netflix-Serie war Arkin in den Jahren 2019 und 2020 für zwei Emmys nominiert.