Mutterschaft als Regie-Training

Das Geschlecht oder den Namen ihres mittlerweile bereits dritten Kindes verriet sie noch nicht. Mit ihrem Mann Preston Cook, den sie im Jahr 2017 heiratete, hatte sie zuvor bereits die beiden gemeinsamen Söhne Strummer (6) und Arlo (2). Mutter zu sein sei ein "großartiges Training für die Arbeit als Regisseurin", erklärte Stiles in dem Gespräch mit der renommierten Zeitung.

Erst im Februar beendete sie die Arbeiten an ihrem Regiedebüt "Wish You Were Here". Dabei habe sie immer zehn Schritte im Voraus denken müssen, das sei auch im gegenwärtigen Moment in ihrem Leben der Fall: "Man muss ein gutes Zeitmanagement haben. Man muss sensibel für die Bedürfnisse der Leute sein und sie anleiten, aber eben auch Grenzen setzen." Das gelte sowohl als Mutter, als eben auch als Filmemacherin.