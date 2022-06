"The Lake"-Trailer: Julia Stiles als böse Stiefschwester

Anfang der Nullerjahre galt Julia Stiles als eine der absolut erfolgsversprechendsten Jung-Schauspielerinnen, der eine ganz große Karriere bevor stand und der ein Platz in der A-Liga Hollywoods sicher war. "10 Dinge, die ich an dir hasse" gilt bis heute als eine der besten Teenie-Comedys (und Shakespeare-Verfilmungen) aller Zeiten, auch mit der "Bourne"-Filmreihe und mit "Mona Lisas Lächeln" an der Seite von Julia Roberts feierte sie Erfolge.

So ganz aber hat es dann für die Mega-Karriere und Pole Positions in der Traumfabrik doch nicht gereicht und Stiles weitere Karriere konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Mit einer Staffel-Rolle in "Dexter" und der halbwegs erfolgreichen britischen Serie "Riviera" blieb sie uns aber im Gedächtnis.

Nun hat Stiles eine weitere Serie am Start, diesmal auf Amazon Prime Video. "The Lake" heißt sie und hier ist der Trailer: