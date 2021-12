Schauspieler Julian Morris wurde vor allem durch seine Rolle als Dr. Wren Kingston in der Serie "Pretty Little Liars" ("PLL") bekannt. In der Show "New Girl" trat der Darsteller als Pädagoge Ryan Geauxinue auf.

Was viele Fans des Schauspielers nicht wussten, ist, dass der 38-Jährige seit einigen Jahren glücklich vergeben ist.