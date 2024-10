In Los Angeles hat am Sonntag (27. Oktober) "Juror #2" Weltpremiere gefeiert. Zur Gala-Premiere im legendären TCL Chinese Theatre in Hollywood erschienen die Hauptdarsteller Toni Collette (51) und Nicholas Hoult (34). Nicht anwesend war hingegen der mittlerweile 94-jährige Regisseur Clint Eastwood. Die Hollywood-Legende verpasste somit die Premiere seines möglicherweise letzten Films, wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet.