Clint Eastwoods "Cry Macho" kommt noch heuer ins Kino

Der vierfache Oscar-Preisträger Eastwood ("Erbarmungslos", "Million Dollar Baby") führte zuletzt bei "Der Fall Richard Jewell" (2020) Regie. Das Tatsachendrama drehte sich um das Bombenattentat bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta, bei dem der Wachmann Richard Jewell fälschlicherweise als Täter in Verdacht geriet. Als Schauspieler war Eastwood 2019 in dem Drogenthriller "The Mule" in der Hauptrolle eines greisen Drogenkuriers zu sehen.

Einen österreichischer Start-Termin für "Cry Macho" ist noch nicht bekannt.