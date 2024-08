Theroux stellte gemeinsam mit seinen Kollegen am Mittwoch (18. August) auf dem Filmfest seinen neuen Film "Beetlejuice Beetlejuice" vor, die Fortsetzung des Kultfilms von 1988. Theroux posierte in einem cremefarbenen Sakko mit einem weißen hochgeschlossenen Hemd für die Fotografen. Dazu kombinierte der Schauspieler eine schwarze Hose. Bloom trug ein weißes ärmelloses Kleid mit einem hohen Kragen und Beinschlitz.

Hat sich Justin Theroux (53) mit seiner Freundin Nicole Brydon Bloom (30) verlobt ? Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Venedig funkelte ein auffälliger Ring am Finger der 30-Jährigen. Das sorgt für Spekulationen: Hat der Ex-Mann von Jennifer Aniston (55) seiner neuen Freundin die Frage aller Fragen gestellt?

Der zweite große Pärchenauftritt

Es war erst das zweite Mal, dass Theroux und Bloom zusammen über den roten Teppich schritten. Bei der Oscarverleihung im März feierten sie ihr Pärchendebüt. Erstmals zusammen gesehen wurden Theroux und die 23 Jahre jüngere Bloom bei einem Event im Februar 2023. Im August vergangenen Jahres nahmen beide an einem SAG-AFTRA-Streikposten in New York City teil.

Justin Theroux war von 2015 bis 2018 mit "Friends"-Star Jennifer Aniston verheiratet. Sie hatten sich bei Dreharbeiten kennengelernt.