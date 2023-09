Die Neue von Justin Theroux: Wer ist Nicole Brydon Bloom?

Bekannt aus "Law & Order" und "The Gilded Age"

Nicole Brydon Bloom ist ebenfalls Schauspielerin. Ihre erste kleine Rolle hatte die 29-Jährige laut ihrem "IMDb"-Profil 2013 in einer Folge der Sitcom "The Michael J. Fox Show". 2016 war sie im Film "Better Off Single" zu sehen, 2017 in einer Folge der Serie "The Affair". 2019 spielte sie im Horrorfilm "The Apartment - Willkommen im Alptraum" die Rolle der Sarah.

Zudem hatte sie mehrere Auftritte in der Serie "Law & Order: Special Victims Unit". In Staffel zwei der Historienserie "The Gilded Age" spielte Bloom die Rolle der Caroline Stuyvesant.