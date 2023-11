Hundeliebhaberin Kaley Cuoco rettet Chihuahua

Kaley Cuoco: Hundeliebhaberin durch und durch

Cuoco ist eine ausgewachsene Tierliebhaberin: Die Familie beherbergte bereits vier Hunde, die ebenfalls gerettet wurden: Ruby, Opal, King und Blue.

Auch die sieben Monate alte Tochter Matilda musste sich mit der Hunde-Situation im Hause Cuoco/Pelphrey anfreunden, wie die Schauspielerin in einem Interview mit "People" scherzhaft klarstellte: "Nachdem sie geboren war, dachte ich: Wenn dieses Kind keine Hunde mag, muss ich es vielleicht zurückschicken." Offenbar versteht sich die kleine Matilda aber hervorragend mit den Vierbeinern: "Sie sind auf sie gesprungen. Sie sind über sie gekrochen. Wir haben sie an ihr lecken und sie küssen lassen. Unser Kinderarzt sagte: 'Das ist schon in Ordnung'. Also, sie lieben sie sehr."

Mit ihrer Marke "Oh Norman" vertreibt Cuoco auch selbst Hundeprodukte. Das Unternehmen gründete die Schauspielerin 2023 in Erinnerung an ihren 2021 verstorbenen Hund Norman. Mit einem Teil der Einnahmen unterstützt sie die Rettung von Hunden.