Kaley Cuoco ist 40: Durch "The Big Bang Theory" zum Weltstar

Mit der Rolle der Penny in "The Big Bang Theory" gelang Kaley Cuoco der große Durchbruch. Zwölf Jahre spielte sie das Mädchen von nebenan. Das Ende der beliebten Sitcom war nicht nur für Fans ein Schock, sondern auch für die Schauspielerin. Cuoco nahm dies zum Anlass, ihre Karriere weiter auszubauen. Am 30. November 2025 feiert sie ihren 40. Geburtstag und hat sowohl vor als auch nach der Hitserie einiges vorzuweisen.

Aufstieg als wilde Tochter und Hexe Schon vor "The Big Bang Theory" hatte Kaley Cuoco größere Serienrollen an Land gezogen. So spielte sie von 2002 bis 2005 die Rolle der Bridget Hennessy in der Serie "Meine wilden Töchter". Als Bridget gab sie das stereotypische Bild eines beliebten Highschool-Teenagers ab, was immer wieder zu Konflikten mit ihrem Serienvater Paul führte, der von John Ritter (1948-2003) gespielt wurde. Nach Ritters plötzlichen Tod während der Dreharbeiten der zweiten Staffel änderte sich der thematische Fokus der Serie. Ab 2005 spielte Cuoco in der finalen Staffel der Serie "Charmed" an der Seite von Holly Marie Combs (51), Alyssa Milano (52) und Rose McGowan (52) die junge Hexe Billie. Ein Jahr später schlüpfte sie für "The Big Bang Theory" in die Rolle ihres Lebens als Penny. Doch die ergatterte sie erst im zweiten Anlauf. Sie hatte zuerst für eine Rolle namens Katie vorgesprochen, als das Konzept der Serie noch etwas anders aussah. Doch sie wurde abgelehnt, da sie "zu jung" war, sagte die Schauspielerin im Interview mit "TV Insider". Es war Sheldon-Darsteller Jim Parsons (52), der nach zwölf Staffeln sagte, er könne die Nerd-Serie nicht mehr weitermachen, und damit das Ende der Hitserie besiegelte. "Ich war so schockiert, dass ich dachte: 'Womit weitermachen?' Ich wusste nicht einmal, wovon er sprach", erinnerte sich Cuoco in einem Gespräch mit "Variety" an diesen Moment zurück.

Neue Projekte als Schauspielerin und Produzentin Eines ihrer ersten Projekte nach der Sitcom war ein Job als Synchronsprecherin. Seit 2019 spricht Cuoco die Figur Harley Quinn in der gleichnamigen Zeichentrickserie, an der sie auch mit ihrer Produktionsfirma "Yes, Norman Productions" beteiligt ist. Als Produzentin und Schauspielerin startete sie 2020 ihr nächstes Projekt mit der Serie "The Flight Attendant", in der sie auch die Hauptrolle der titelgebenden Flugbegleiterin Cassie Bowden übernahm. Sie hatte das gleichnamige Buch von Chris Bohjalian entdeckt und "wollte es machen, ich fand das Material großartig", sagte sie 2019 im Gespräch mit "Entertainment Tonight". "Ich finde es sehr wichtig, dass wir Dingen unseren eigenen Stempel aufdrücken, insbesondere als Frauen, und unsere eigene Stimme haben", erklärte Cuoco. So wurde für die Serienadaption der sehr düstere Ton der Buchvorlage etwas abgeändert, sagte sie im Interview mit "Cannesseries", und einige Comedy-Akzente gesetzt. Mit Erfolg. "The Flight Attendant" wurde mehrfach für den Golden Globe und den Emmy nominiert, darunter auch je zwei Nominierungen für Cuoco selbst als beste Hauptdarstellerin. Die Serie endete 2022 nach zwei Staffeln. Auf die Mischung aus Thriller und Comedy setzte sie auch bei dem 2024 erschienenen Film "Role Play" sowie der Serie "Based on a True Story", die nach zwei Staffeln bereits wieder eingestellt wurde. Derzeit steht Cuoco für die Mini-Serie "Vanished" vor der Kamera, in der sie wieder eine Hauptrolle übernimmt und als Produzentin fungiert. Der vierteilige Mystery-Thriller, in dem auch der deutsche Schauspielstar Matthias Schweighöfer (44) mitwirkt, soll im Februar 2026 erscheinen.

Zwei Ehen, Mutterglück und die große Liebe Kaley Cuoco war zweimal verheiratet. Ihre Ehe mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting (38) hielt von 2013 bis 2016. Zwischen 2018 und 2022 war sie mit dem Springreiter Karl Cook (34) verheiratet. Zuvor war Kaley Cuoco auch mit ihrem "The Big Bang Theory"-Kollegen Johnny Galecki (50) liiert. Sie sei von Anfang an in ihn verliebt gewesen, verriet sie im Gespräch mit "Vanity Fair". Das sollte bald auch auf Gegenseitigkeit beruhen. "Die Chemie stimmte und wir waren total ineinander verliebt. So verlief die gesamte erste Staffel, bis wir schließlich wirklich zusammenkamen." Auch nach ihrer Trennung spielten sie in der Serie das Paar Leonard und Penny. Für einen Werbeclip standen sie im Frühjahr 2025 erneut als Paar vor der Kamera. Ihr privates Glück fand sie schließlich 2022 mit dem Schauspieler Tom Pelphrey (43). Es sei "Liebe auf den ersten Blick" gewesen, sagte die Schauspielerin. Im Frühjahr 2023 kam ihre gemeinsame Tochter Matilda zur Welt. Seit 2024 sind sie verlobt.