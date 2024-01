Eine aufregende Ehe für Cuoco und Oyelowo

Emma und Dave leben in einer makellosen Vorstadtidylle: glückliche Ehe, zwei Kinder und geregelte Jobs. Doch als sich die beiden zu einem nächtlichen Rollenspiel in einem Nobelhotel verabreden, kommt alles anders als geplant: Dave muss geschockt feststellen, dass seine liebevolle Ehefrau in Wirklichkeit eine weltweit tätige Auftragskillerin ist, die nun von finsteren Typen gejagt wird.

Um ihre Familie zu schützen, tritt Emma die Flucht nach vorn an: Sie fliegt nach Berlin und konfrontiert ihre Verfolger frontal. Was sie dabei am wenigsten gebrauchen kann, ist auch noch ein Ehemann, der sich an ihre Fersen heftet. Eine aufregende Jagd um Leben, Liebe und Loyalität beginnt, in der sich zeigt, dass in jeder guten Beziehung auch ein bisschen Wahnsinn steckt.