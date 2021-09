"Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco hat sich nach drei Jahren Ehe von ihrem Partner Karl Cook getrennt. "Trotz tiefer Liebe und Respekt füreinander" habe sich ihre Beziehung auseinanderentwickelt, hieß es am Freitag in einer Mitteilung von Cuocos Sprecherteam. Das ehemalige Paar habe zuletzt immer weniger Zeit miteinander verbracht.

Die Schauspielerin dürfte sich derzeit mit ihrer Arbeit gut abgelenkt fühlen: Erst kürzlich stand sie mit ihrem Kollegen Pete Davidson in New York City vor der Kamera. Die beiden frischgebackenen Singles spielen gemeinsam in der Liebeskomödie "Meet Cute", was die Gerüchteküche natürlich brodeln lässt.