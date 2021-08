Normalerweise ist der erste Kuss etwas sehr Intimes und Romantisches, doch wenn man im Film-Business tätig ist, kann auch alles ganz anders ablaufen.

Kaley Cuoco aus "The Big Bang Theory" kann davon eine Geschichte erzählen, die zum Glück auch unterhaltsam ist und daher hier gerne wiederholt werden soll: Für "W Magazine" hat sie ihre Erfahrungen Revue passieren lassen und verraten, dass ihr erster Kuss während der Dreharbeiten zu einem Disney-Film erfolgt ist.

Ganz so öffentlich war der Kontakt dann aber doch nicht: "Mein erster Kuss fand am Set statt. Also nicht wirklich am Set, doch ich wurde von einem Jungen, mit dem ich gerade gemeinsam drehte, zu einem Date eingeladen und da ist es dann passiert. Also verdanke ich meinen ersten Kuss einem Disney-Film."