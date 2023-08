Kaley Cuocos Freund: Ich hatte keine Ahnung von ihrem Erfolg

Millionen kennen sie als Penny aus der Sitcom "The Big Bang Theory": Kaly Cuoco (37) gehört zu den erfolgreichsten US-Schauspielerinnen, hat sogar einen Stern auf dem "Walk of Fame". Doch ihr Lebensgefährte Tom Pelphrey (41) hatte keine Ahnung, wer sie ist, als er begann, sie zu daten.

"Ich hatte sie noch nie in einer Rolle gesehen", verriet er jetzt dem "W Magazine". "Bevor ich Kaley traf, lebte ich in Upstate New York in einer schmutzigen Straße mitten im Wald, ohne gutes Wi-Fi. Sie hat mich in die moderne Welt geführt."