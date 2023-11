Der Film wird auch dieses Jahr wieder oft zu Weihnachten ausgestrahlt. Schauen Sie ihn sich selbst eigentlich auch noch gelegentlich an?

Trávníček: Ich weiß, dass der Film in Deutschland auf allen Programmen und Kanälen fast gleichzeitig läuft. In Tschechien ist das nicht der Fall. Dort läuft er auf ein oder zwei Sendern. Das heißt, der Film ist in Deutschland viel beliebter. Ich selber schau mir den Film nicht direkt an, aber immer, wenn wir bei den Weihnachtsvorbereitungen sind - wir kochen zu Weihnachten eine Fischsuppe - schaue ich nebenbei auf den Bildschirm und denke: Das bin doch nicht wirklich ich.

Welche Szene ist Ihnen von den Dreharbeiten besonders gut in Erinnerung geblieben?

Trávníček: Es ist wirklich die letzte Szene des Films. Da war es so, dass wir in der Kutsche waren mit Aschenbrödel. Wir sollten rausfahren und der Regisseur drängte, dass wir starten sollten. Doch plötzlich war das Pferd weg. Es gab eine Senke und man hat nur noch die Ohren vom Pferd gesehen.