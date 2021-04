Kate Winslet verurteilt Hollywoods Homophobie

"Ammonite"-Rolle

Winslet selbst als heterosexuelle Schauspielerin spielt in ihrem neuen Film "Ammonite", der im Februar beim Streaming-Dienst Hulu startete, eine lesbische Paläontologin. Natürlich könne man darüber reden, ob sie die Rolle möglicherweise jemandem weggenommen habe, so Winslet. "Aber ich weiß, dass diese Rolle niemand anderem angeboten wurde." Indem sie sie angenommen habe, könne sie immerhin eine "LGBTQ-Geschichte in die Wohnzimmer bringen". Die Abkürzung LGBTQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen.