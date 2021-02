Kate Winslet spricht über unangenehme Sex-Szenen

Hilfe für DarstellerInnen

"Ich hätte mir aufjedenfall gewünscht, sie (Anm.: Intimitäts-KoordinatiorInnen) in der Vergangenheit an meiner Seite zu haben. Es wäre schön gewesen, so eine Freundin an der Seite gehabt zu haben. Jemanden, dem man sagen kann: 'Kannst du ihn fragen, ob er seine Hände wo anders hintun kann?‘ Damit man es nicht selber sagen muss, was sehr seltsam sein kann“, sagte die "Titanic"-Darstellerin.

Winslet sprach auch über die Dreharbeiten zu ihrer neuen HBO-Mini-Serie "Mare of Easttown“, in der sie als Intimitäts-Koordinatorin für ihre Kollegin Angourie Rice einsprang. "Weil in der Szene keine Kleidung ausgezogen wurde, hatte man für den Tag keinen/keine Intimitäts-KoordinatorIn gebucht. Ich hatte das Gefühl, dass sie nervös war. Ich habe zu ihr gesagt: 'Ich werde dabei sein, ich bleibe am Set.‘ Sie sagte: 'Gottseidank Kate, vielen Dank!' Ich habe mich mit ihr in das Auto gesetzt, weil ich wusste, dass es helfen würde, wenn es eine Person gibt, die sagen konnte: 'Wir müssen abbrechen, fühlen sich alle wohl?'“