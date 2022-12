Kate Winslet: "Meine Kinder haben kein Social Media"

Oscarpreisträgerin Kate Winslet ("Der Vorleser") möchte ihre Kinder nicht in den Sozialen Netzwerken sehen. "Meine Kinder haben keine Social Media, und sie haben auch nie welche gehabt", sagte die 47-Jährige, die einen neun und einen 18 Jahre alten Sohn sowie die 22-jährige Tochter Mia Threapleton hat, an deren Seite sie kürzlich den Film "I am Ruth" gedreht hat.