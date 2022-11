"Eine Geschichte über unsere Zeit"

Das Drama ist Teil der Serie "I Am", einer Anthologieserie, in der in jeder Folge eine Frau im Mittelpunkt steht. Winslet beschrieb "ihre" Episode laut Pressemitteilung als "eine Geschichte für unsere Zeit über die endemische psychische Gesundheitskrise, von der junge Menschen betroffen sind". Über ihre Arbeit an der Serie und der Zusammenarbeit mit Regisseur Dominic Savage (59) sagte sie: "Die Schauspieler werden zu diesen Rollen, und es gibt einfach keinen Platz zum Vortäuschen."