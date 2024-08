Katie Holmes: Schwere Abschied von Tochter Suri Cruise

Anlässlich ihres Theaterstücks am Broadway mit dem Titel "Our Town" hat die sonst oftmals medienscheue Schauspielerin ein Interview gegeben und redet unter anderem über ihre Muttergefühle . "Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich bin wirklich stolz auf sie und ich bin glücklich", betont die Ex-Frau von Tom Cruise, von dem sie sich 2012 schlagzeilenträchtig scheiden ließ.

"Es ist aufregend, etwas über sich selbst zu erfahren"

Bei dem Gedanken an Suris erste Tage am College, erinnert sich die unter anderem aus "Dawson's Creek" bekannte Holmes an ihre eigene Studentenzeit an der Columbia University: "Ich erinnere mich an dieses Alter, diese Zeit der Anfänge. Es ist aufregend, etwas über sich selbst zu erfahren und ich habe diese Zeit geliebt."

Die Uni ihrer Mutter wird es für die 18-Jährige vermutlich nicht. In einem Video auf TikTok war Suri vor einigen Wochen Medienberichten zufolge in einem Sweatshirt der Carnegie Mellon University, einer privaten Forschungsuniversität in Pittsburgh, Pennsylvania, zu sehen.