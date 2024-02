Wegen Lance Reddick lieben die Menschen die "John Wick"-Reihe

"Er hatte eine solche Leidenschaft und ein Feuer für Kreativität, für sein Handwerk und für die Kunst. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm im Laufe von acht Jahren an vier Filmen zu arbeiten, und in dieser Zeit haben wir uns besser kennengelernt", erzählte Reeves dem US-Magazin "People". Reddick habe viel Anmut und einen guten Sinn für Humor besessen. Reeves' liebste Erinnerungen an den Verstorbenen seien die gemeinsamen Szenen von ihm als John Wick und von Reddick als Charon - sowie die Beziehung der Charaktere.

Er habe Reddick einst einen Brief geschrieben, in dem stand: "Die Leute lieben John Wick, weil Charon John Wick liebt." Als die beiden zusammen spielten, habe es viel Zuneigung gegeben - vor und hinter der Kamera. Sowohl Reeves als auch Reddick hätten es genossen, gemeinsam zu drehen und an ihren Charakteren zu arbeiten.