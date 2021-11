Wird Keanu Reeves ein Teil des MCU?

Comic-Held Reeves

Aber selbst wenn es mit einem Marvel-Angebot nichts werden sollte – was man sich nach dieser Lobes-Hymne kaum vorstellen kann –, muss Reeves der Welt der gezeichneten Bilder nicht fernbleiben, da er inzwischen sogar ein eigener Comic-Held geworden ist und als solcher auch in absehbarer Zeit bei Netflix in Erscheinung treten wird.

Zunächst werden wir Reeves erneut als Neo in "The Matrix Resurrections" erleben, falls der Film trotz Lockdown wie vorgesehen am 23. Dezember in unseren Kinos starten kann.