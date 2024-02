Kenneth Mitchell spielte in "Star Trek: Discovery" verschiedene Rollen

Kenneth Mitchell war unter anderem bekannt durch verschiedene Rollen in "Star Trek: Discovery". Auf der offiziellen "Star Trek"-Website heißt es: "Die gesamte Star Trek-Familie sendet ihr Beileid an Mitchells Familie, Freunde, Angehörige und Fans auf der ganzen Welt."

Neben seinen "Star Trek"-Rollen spielte Mitchell unter anderem auch in dem Marvel-Film "Captain Marvel", in der Nebenrolle des Joseph Danvers, sowie in der Fernsehserie "Jericho - Der Anschlag" mit. Zuvor hatte er bereits Gastauftritte in bekannten Serien wie "Grey's Anatomy", "CSI: Miami" und "The Unit". 2004 war er zudem in dem Film "Miracle - Das Wunder von Lake Placid" neben Hollywood-Star Kurt Russell (72) zu sehen.

Kenneth Mitchell hinterlässt seine Frau Susan May Pratt und seine beiden Kinder.