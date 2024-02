Komödie "Porky's" machte ihn berühmt

Tony Ganios wurde am 21. Oktober 1959 in Brooklyn, New York, geboren. Er war vor allem für seine Rolle als Anthony "Meat" Tuperello aus der "Porky's"-Comedy-Trilogie der 1980er-Jahre bekannt. Weitere Filme, in denen der Hollywood-Schauspieler mitspielte, waren unter anderem "The Wanderers", "Stirb langsam 2" und "Zwei wie Katz und Maus".