Kevin Costner mit Kinder bei "Horizon"-Premiere in L.A.

Seine neue Filmreihe "Horizon: Eine amerikanische Saga" ist ein ganz besonderes Projekt für Kevin Costner (69) - und das will der Hollywoodstar mit seiner Familie teilen. Wie bereits bei der Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes, brachte der Schauspieler auch zur Premiere des ersten Films der Reihe in Los Angeles am 24. Juni fünf seiner sieben Kinder mit.

Nur 2 Kinder fehlten Diesmal durften Tochter Annie (40) und Sohn Joe (36), die er mit seiner ersten Ehefrau Cindy (67) teilt, sowie die drei jüngsten Kinder, Cayden (17), Grace (14) und Hayes (15), aus seiner zweiten Ehe mit Christine Baumgartner (50), mit ihrem Vater auf dem roten Teppich posieren. Letzterer ist neben Costner auch im Film zu sehen. Tochter Lily (37) aus Costners erster Ehe und Sohn Liam (27) aus einer Beziehung mit Bridget Rooney (62) fehlten.

Wichtiges Projekt für Kevin Costner Gegenüber dem US-Magazin "People" scherzte Costner: "Ich habe sie schon mit nach Frankreich gebracht, aber sie haben Angst, den Film ohne Untertitel zu sehen." Bei den Filmfestspielen von Cannes hatte sich Costner im Mai mit Annie, Lily, Cayden, Grace und Hayes auf dem roten Teppich gezeigt. Bei der Filmreihe "Horizon: Eine amerikanische Saga" handelt es sich um ein Herzensprojekt für Kevin Costner, der zuletzt seinen Ausstieg bei der Serie "Yellowstone" bekannt gab. In einer Rede vor der Vorführung am Montag in L.A. sagte er: "Mein Herz fühlt sich heute ganz groß an. Die Filme erinnern mich daran, wie ich sein will, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten will." Costner spielt in der vierteiligen Filmreihe nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch als Produzent und Regisseur tätig. Der Hollywoodstar konzipierte das Projekt erstmals im Jahr 1998.

Wann startet der Film? In den USA startet der erste Film am 28. Juni in den Kinos, Teil zwei folgt am 16. August. In Deutschland und Österreich ist der erste Teil erst ab 22. August zu sehen, am 7. November folgt die Fortsetzung.