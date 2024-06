Vor wenigen Tagen bestätigte Kevin Costner (69), was längst ein offenes Geheimnis war: Er wird für die letzten Episoden der fünften Staffel der Erfolgsserie "Yellowstone" nicht zurückkehren. Doch warum spricht er gerade jetzt Klartext?

Schwer sei ihm die Entscheidung nicht gefallen, erklärte Costner jetzt "The Hollywood Reporter". Es sei vielmehr notwendig gewesen, zu sagen: "Hey, okay, ich will nicht mehr wirklich darüber reden. Es ist Zeit, weiterzumachen", führte er aus.