Absage: Kevin Hart will niemals die Oscars moderieren

Im Jahr 2018 wurde der Hollywoodstar zum Gastgeber bei den Oscars ernannt. Doch kurz nachdem bekannt wurde, dass Hart die Moderation der 91. Academy Awards übernehmen soll, lehnte er den Job ab. Grund waren Tweets aus dem Jahr 2009 bis 2011, die homophobe Beleidigungen enthalten haben sollen. Doch statt dem Rat der Academy zu folgen und sich zu entschuldigen, entschied er sich, komplett zurückzutreten.

In einem Instagram-Video appellierte er an die Gesellschaft, damit aufzuhören, nach Gründen zu suchen, um wütend zu sein. "Leute, ich bin fast 40 Jahre alt. Wenn ihr nicht glaubt, dass Menschen wachsen, sich verändern, sich weiterentwickeln, wenn sie älter werden, dann weiß ich nicht, was ich euch sagen soll", schrieb er zu dem Posting.