Standard A: Diversität auf der Leinwand

Eine der drei Sub-Kategorien muss für Standard A erfüllt sein:

Haupt- oder wichtige NebendarstellerInnen stammen aus unterrepräsentierten Rassen oder ethnischen Gruppen.

Mindestens 30 % aller DarstellerInnen in Neben- und kleineren Rollen gehören mindestens zwei unterrepräsentierten Gruppen an.

Die Haupthandlung(en), das Thema, oder die Erzählung des Films konzentriert sich auf eine unterrepräsentierte Gruppe(n).

"Everything Everywhere all at Once" hätte zum Beispiel in Kategorie A gepasst, da drei der vier HauptdarstellerInnen asiatische Wurzeln haben und sich die Handlung demzufolge um diese Personen-Gruppe dreht.