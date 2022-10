Regisseur Lawrence Kasdan holte ihn mehrfach vor die Kamera, etwa für die Kult-Satire "Der große Frust" (1983) und als Hauptdarsteller für den Ensemble-Film "Grand Canyon – Im Herzen der Stadt" (1991). Er gab Kline auch die Rolle als cleverer Verführer in der romantischen Komödie "French Kiss" - an der Seite von Meg Ryan.

In "De-Lovely - Die Cole Porter Story" verkörperte Kline den legendären Jazz-Musiker und Komponisten Cole Porter, in "Der rosarote Panther" heizte er als Vorgesetzter dem vertrottelten Inspektor Clouseau (Steve Martin) ein.

2007 wirkte er unter der Regie des Deutschen Marco Kreuzpaintner in dem Drama "Trade - Willkommen in Amerika" mit. Als Polizist machte er Jagd auf Mädchenhändler, die ihre Opfer als Sexsklavinnen in die USA verkaufen. Kline und Kreuzpaintner wurden beim Filmfest in München mit einem Friedenspreis für ihr filmisches Engagement geehrt.

Unvergessen ist sein Auftritt bei der ZDF-Sendung "Wetten daß...?". Als Wettpate verlor er und verspeiste wie im Film "Ein Fisch namens Wanda" vor laufender Kamera einen lebenden Goldfisch. Erst Minuten später wurden die Zuschauer aufgeklärt: Der angebliche Fisch war eine präparierte Möhre.

Neben den vielen Hollywood-Rollen blieb der Schauspieler stets seiner ersten Liebe zum Theater verbunden. Kline wuchs in einer musikalischen Familie in St. Louis im US-Staat Missouri auf. Sein Handwerk lernte er an der renommierten Juilliard School in New York. Theaterbühnen am Broadway waren sein Zuhause. Seit 1978 wurde er dreimal mit dem höchsten US-Bühnenpreis Tony Award ausgezeichnet, zuletzt 2017 als bester Hauptdarsteller in dem Theaterstück "Present Laughter".