"Avatar 2": 72-jährige Sigourney Weaver kehrt als Teenager zurück

Der erfolgreichste Film aller Zeiten hat in seiner Fortsetzung eine ordentliche Überraschung parat: In "Avatar: The Way of Water" kehrt Sigourney Weaver (72) laut einem Bericht des "Empire"-Magazins in der Rolle einer Jugendlichen zurück.

Im ersten Teil der Science-Fiction-Reihe ("Avatar - Aufbruch nach Pandora") spielte Weaver noch die Figur der Dr. Grace Augustine, die allerdings den Filmtod stirbt.