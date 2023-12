Seit des Skandals um Kevin Spacey (64) im Zuge der #MeToo-Bewegung hat es sich der Hollywood-Star zur Tradition gemacht, zur Weihnachtszeit ein Video in der Rolle seiner "House of Cards"-Figur Frank Underwood zu posten. Auch zum Abschluss von 2023 schlüpfte er nun wieder kurz in die ebenso gerissene wie gewissenlose Figur aus der Netflix-Serie. Unter dem Titel "Being Frank With Tucker" veröffentlichte Spacey einen YouTube-Clip, in dem er ein fingiertes Interview mit Tucker Carlson (54) führt - also jenem geschassten Fernsehmoderator, der aufgrund seiner bedenklichen Ansichten zuletzt selbst dem umstrittenen US-Nachrichtensender Fox News zu heikel geworden war.

"Wir haben etwas gemeinsam", stellt Carlson folglich fest, woraufhin Spacey alias Underwood erwidert: "Oh ja, wir wurden beide von unserem Network vor die Tür gesetzt." Spacey spielt damit auf seinen Rausschmiss beim Streamingdienst Netflix an. Als sich vor rund sechs Jahren immer mehr Personen mit Anschuldigungen gegen den Star an die Öffentlichkeit wandten, musste seine "House of Cards"-Rolle in der sechsten und finalen Staffel kurzerhand und nur beiläufig erwähnt den Serien-Tod sterben. "Schauen Sie noch Netflix?", will Carlson daher wissen, Spacey antwortet: "Wahrscheinlich in etwa so häufig wie Sie noch Fox ansehen."