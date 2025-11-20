Der ehemalige Hollywoodstar Kevin Spacey (66) ist gerade ohne festen Wohnsitz . "Ich lebe in Hotels, ich lebe in Airbnbs, ich gehe dorthin, wo es Arbeit gibt", sagte der Oscarpreisträger in einem Interview mit der Zeitung "The Telegraph" . Er fügte hinzu: "Ich habe buchstäblich kein Zuhause, das versuche ich zu erklären."

Seine finanzielle Situation ist "nicht gut"

2017 wurde Kevin Spaceys Hollywood-Karriere durch einen Skandal beendet. Nachdem er zweimal vor Gericht von Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens freigesprochen wurde, strebt er nun ein Comeback an. Der Schauspieler verriet der Zeitung, dass seine finanzielle Situation nach dem Skandal "nicht gut" sei. Er erklärte aber, dass es "nie so weit gekommen" ist, dass er bankrott war. Der ehemalige "House of Cards"-Star, der jegliches Fehlverhalten vehement bestreitet, sagte, dass die "Kosten in den letzten sieben Jahren astronomisch hoch waren". Er fügte über seine Situation aber hinzu: "Man kommt darüber hinweg."

"Auf seltsame Weise habe ich das Gefühl, wieder dort zu sein, wo ich angefangen habe, nämlich einfach dorthin zu gehen, wo es Arbeit gibt", so Spacey. "Alles ist eingelagert, und ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn sich die Lage weiter verbessert, entscheiden kann, wo ich mich wieder niederlassen möchte."