Neue Spacey-Doku mit weiteren Anschuldigungen

Spacey hat nicht mehr in Hollywood gearbeitet, seit ihn mehrere Männer ab 2017 des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt haben. Mehrere Klagen gegen ihn wurden fallen gelassen, im Juli 2023 wurde er in einem Prozess in London freigesprochen.

In der neuen Doku meldeten sich nun jedoch zehn weitere Männer mit Vorwürfen zu Wort. Spacey wehrte sich in den sozialen Medien gegen die Anschuldigungen: "Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie ein sterbender Sender in seinem verzweifelten Versuch, Einschaltquoten zu erzielen, mich mit einer einseitigen 'Dokumentation' angreift."